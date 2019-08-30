Депутат Госдумы хочет продлить летние каникулы до октября

Для того, чтобы школьники и студенты имели возможность отдыхать или подрабатывать в течение сентября, депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов считает целесообразным законодательным образом продлить летние каникулы. Популярность этой идеи, на его взгляд, недооценивается. Для ее продвижения он обратился к курирующему сферу образования вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре", - полагает депутат, которого цитирует РИА "Новости".

Власов, отмечающий также, что у учащихся очень высокая нагрузка, предлагает перенести начало учебного года на 1 октября и для начала опробовать эту инициативу на практике в двух регионах - Хабаровском и Приморском краях.