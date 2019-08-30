Суд отказался снимать с выборов Пивоварова из-за постов в соцсети

Куйбышевский районный суд провёл заседание по иску кандидата в муниципальные депутаты МО №78 от «Единой России» Надежды Наскидаевой. Она требовала аннулировать регистрацию своего конкурента на выборах координатора проекта «Объединенные демократы» Андрея Пивоварова из-за размещенных записей в социальных сетях. Заседание прошло 30 августа, переедает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно исковому заявлению, речь идёт о записях Пивоварова во «ВКонтакте» и Facebook. Как пояснил мнение Наскидаевой на суде ее представитель Всеволод Хорунжий, Пивоваров якобы в своих постах проводил незаконную агитацию, а также нарушил закон об экстремизме и авторские права.

В частности, Хорунжий заявил, что координатор «Объединенных демократов» в одной из записей высказывал своё мнение об общественно-политическом событии, чем формировал мнение избирателей о себе - это нарушение закона об агитации. Судья поинтересовалась, должен ли кандидат молчать всю предвыборную кампанию или все же может высказывать своё мнение. Представитель истицы заявил, что в данном случае это агитация и Пивоваров не должен был давать оценку общественно-политическим событиям. Также Хорунжий добавил, что оппозиционный выдвиженец без разрешения автора использовал в своих записях чужие фотографии и фразу из песни группы «Ляпис Трубецкой».

Защитник кандидата от «Объединенных демократов» Борис Якушанов на суде сообщил, что автор страницы неизвестен - не доказано, что посты публиковались Пивоваровым или с его разрешения. Помимо этого, он заявил, что авторство использованных в записях фотографий не нарушено, так как они взяты с публичных источников или мероприятий. В свою очередь якобы цитата из песни может быть творчеством создателя поста, считает Якушанов.

Судья решила отказать Наскидаевой в удовлетворении иска и не аннулировать регистрацию Пивоварова. Хорунжий на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о планах по апелляции ответил, что пока не знает, будет ли оспорено решение Куйбышевского районного суда.

София Саттарова

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