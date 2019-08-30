Суд прекратил дело о мелком хулиганстве против Полины Костылевой

Ленинский районный суд прекратил производство по административному делу по статье "Мелкое хулиганство" в отношении кандидата в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Полины Костылевой, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Даниил Семёнов.

По словам Семёнова, дело прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

Костылева вместе с другими независимыми участниками муниципальных выборов 29 июня подавала документы в ИКМО "Екатерингофский" на регистрацию в качестве кандидата в мундепы. Люди из фейковой очереди около избиркома написали на Костылеву заявление по статье 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав).

В полиции на Костылеву составили протокол об административном правонарушении.