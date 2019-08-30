Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:27

На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

фото ЗакС политика На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

Порядка 150 млн рублей необходимо выделить телеканалу “Санкт-Петербург” за счет городской казны, сообщил 30 августа во время “нулевых чтений” регионального бюджета на 2020 год глава комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, эти средства необходимы для покупки передвижной станции для прямых трансляций и развития интернет-вещания. Чиновник отметил, что штат числа сотрудников телеканала, как ожидается, в 2020 году увеличится на 33 человека.

Кроме того, “Санкт-Петербург” намерен приобрести за бюджетный счет новые фильмы для вещания. 

- Сейчас у них в эфире фильмы 60-70-х годов, это снижает рейтинг телеканала и они в связи с этим несут убытки, - объяснил Рябовол.

Еще 1,05 млрд для канала “Санкт-Петербург” уже заложены в проекте городского бюджета на 2020 год.

На гранты средствам массовой информации комитет просит направить около 80 млн рублей.

Напомним, год назад комитет просил для телеканала “Санкт-Петербург” 374,9 дополнительных миллионов из казны. А в целом содержание канала в текущем году обошлось городу более чем в 1 млрд рублей.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства   2

15:21 СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

14:30 Муниципал: Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

14:27 На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

14:23 Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

14:00 Чиновники признали незаконным заваливание отходами карьера в поселке им. Свердлова

13:45 Муниципал: Суд прекратил дело о мелком хулиганстве против Полины Костылевой

13:43 Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

13:39 Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код   9

13:36 Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве   4

13:28 ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press   3

13:05 Архангельск возглавил список самых грязных городов

12:54 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов Пивоварова из-за постов в соцсети

12:44 Смольный планирует увеличить проезд в метро до 47 рублей

12:27 В спецприемнике Яшин понял, что "системные либералы" хуже единороссов   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru