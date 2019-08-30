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14:30

Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

фото ЗакС политика Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

Выборгский районный суд Петербурга во второй раз отменил регистрацию самовыдвиженца МО "Светлановское" Даниила Кена из-за публикаций в социальных сетях, которые, по мнению суда, содержат нацистскую символику и разжигают социальную рознь. Об этом Кен сообщил ЗАКС.Ру 

Кандидат рассказал, что одно из оснований для отмены регистрации стали посты во "Вконтакте" с фотографиями "черной" агитации по обвинению Кена в фашизме. По его словам, суд счел, что в записи есть агитация и нацистская символика.

Вторая причина для снятия с выборов - запись в соцсети, где Кен рассуждал о возможности наказания для судьи Выборгского районного суда, которая в первый раз отменила его регистрацию. Суд 30 августа посчитал, что пост разжигает социальную рознь, побуждающую к нарушению прав и свобод человека в зависимости от должности.

Выборгский районный суд Петербурга во второй раз аннулировал регистрацию Даниила Кена. Первый иск против кандидата подали ИКМО "Светлановское" и претендент на место муниципального депутата от "Единой России". Из-за трех постов в "Вконтакте" Кена обвинили в незаконной агитации и использовании символики "Единой России" без соглашения партии. Позже Городской суд Петербурга отменил решение Выборгского райсуда. 

 

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