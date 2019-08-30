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16:21

Шлосберг жалуется на несправедливость в ходе предвыборной псковской кампании

фото ЗакС политика Шлосберг жалуется на несправедливость в ходе предвыборной псковской кампании

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг рассказал о том, что предвыборная кампания в 2019 году является скандальной не только в двух столицах, но и в Псковской области, где будут выбирать местных депутатов в четыре совета. Ситуация для него и нелепая, и вопиющая одновременно. Кандидат от Партии роста, пишет политик в Facebook, через суд решил попробовать снять с выборов "яблочного" кандидата Софью Пугачеву, и у него это получилось. Претензии конкурента касались того, что в агитационных материалах Пугачева использовала музыку итальянского композитора Даниеле Динаро. Однако, автор музыки перед тем давал письменное и видеоподтверждение того, что разрешает ее использовать. Суд, тем не менее, последнее ключевое обстоятельство не смутило.

"Не смогли найти ни одного изъяна в документах по выдвижению кандидатов – нашли другой способ. Так убивают выборы и человеческое достоинство. <...> Авторы атаки на кандидатов от Псковского «Яблока» надеются, что эти дела пройдут в тишине и общество их не заметит", - пишет Шлосберг.

Шлосберг также подчеркивает, что кандидатом от Партии двигала при подаче иска сомнительная мотивация, поскольку музыка Динаро в чужом ролике никакого репутационного и тем более материального ущерба кандидату нанести не могла.

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18:48    
К сожалению, всю систему надо менять.

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