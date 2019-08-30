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16:59

ФБК выпустил разоблачительный ролик о замглавы Центризбиркома Булаеве

фото ЗакС политика ФБК выпустил разоблачительный ролик о замглавы Центризбиркома Булаеве

Фонд борьбы с коррупцией, перешедший на ежедневный режим выпуска расследований, обнародовал очередной видеоматериал, который посвящен заместителю главы Центризбиркома Николаю Булаеву. Разоблачители, от лица которых выступает юрист Любовь Соболь, обращают внимание на то, что в декларации 2006 года ничего не сказано о недвижимости чиновника в Москве, а в качестве автомобиля указан только старый Nissan. Тремя годами позже Фонд управления делами президента выделил ему 103-метровую квартиру на западе столицы.

"Такая сегодня стоит сейчас 50 млн рублей, согласитесь, уже неплохо. Один за другим появлялись дорогие автомобили, квадроциклы, снегоходы, мотоциклы, и вот уже вместо старенького "ниссана" Булаев ездит на новой Audi A6, а жена - на Audi A7. Жизнь-то налаживается на госслужбе в Москве", - иронизирует Соболь.

По утверждению ФБК, в 2018 году помощник Эллы Памфиловой получил еще одну квартиру - на этот раз в центре города и 155-метровую, и ее рыночная стоимость - 105 млн рублей. Обращается внимание  также и на покупку дочерью Булаева 133-метровой квартиры, что должно было обойтись ей в 66 млн рублей.

"Есть "Единая Россия" - есть сотни кв. метров элитной недвижимости, нет "Единой России" - нет этих метров", - резюмирует Соболь.

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