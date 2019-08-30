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17:59

Силуанов предложил не наказывать бизнесменов рублем за первые нарушения

фото ЗакС политика Силуанов предложил не наказывать бизнесменов рублем за первые нарушения

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на калининградской конференции по проблемам малого и среднего бизнеса, обратился к контрольно-надзорным ведомствам с идеей более гуманного обращения с теми предпринимателями, которые допустили нарушение закона впервые. 

"Необходимо использовать еще принцип предупреждения. Первый раз нашел контрольный орган нарушения, в случае если оно устранено - можно ограничиться предупреждением и не взимать штрафы. Это касается всех проверяющих органов", - цитирует его слова ТАСС.

Инициативу, по мнению чиновника, нужно разработать и закрепить законодательно.

Целью обсуждавшегося национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является увеличение доли малого и среднего бизнеса в отечественном ВВП.

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