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Новости

18:19

Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летие Победы

фото ЗакС политика Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летие Победы

Кремль намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Президенту Украины будет направляться», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Ушакова, приехать на мероприятие приняли уже 17 иностранных лидеров, в том числе Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии. Принял приглашение и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что в скором времени свое участие подтвердит президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В июне на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрон. Последний вскоре подтвердил свое намерение приехать.

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19:51    
19:09. Сила правит миром, ВОЕННАЯ МОЩЬ на базе РЯО, а не ООНовские бумажки, тем более писульки Будапештского меморандума!

19:09    
А может к 75-летию ПОБЕДЫ Антигитлеровской коалиции (Англия, СССР, США, Франция и др.) над нацистами, фашистами, агрессивными геополитиками, экспансионистами,  любителями диктатур, политических репрессий, национального превосходства и расовой дискриминации, вернуться к Деклапации ООН, Хельсинского акта, Будапештского меморандума и нормам международного права?

18:26    
А может к 75-летию ПОБЕДЫ СССР во главе с ВЕЛИКИМ Сталиным над еврофашизмом Украина будет уже в России?

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