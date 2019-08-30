Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летие Победы

Кремль намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Президенту Украины будет направляться», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Ушакова, приехать на мероприятие приняли уже 17 иностранных лидеров, в том числе Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии. Принял приглашение и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что в скором времени свое участие подтвердит президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В июне на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрон. Последний вскоре подтвердил свое намерение приехать.