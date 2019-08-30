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19:24

Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм

фото ЗакС политика Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм

В рамках громкого уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Следственный комитет проверит видеоматериалы из блога арестованного активиста Егора Жукова. Соответствующей нформацией располагает адвокат фигуранта дела Илья Новиков, которого цитирует "Медиазона". Он связывает новый виток активности силовиков с тем, что пока никакой доказательной базы у них на студента ВШЭ не набирается, а отпускать его команды не было. Запись с действиями, которые инкриминируют участнику акции, совершает другой человек, но это стало достоянием общественности уже после помещения Жукова в СИЗО.

"К тому моменту, как это выяснилось, кто-то решил, что эта ошибка — недостаточный повод, чтобы отказаться от претензий к нему", - заметил Новиков.

Между тем, по его сведениям, сами силовики знали об ошибке уже в сам день акции, что не помешало суровой мере пресечения.

Экспертизе подвергнутся девять видеозаписей из блога.

На кадрах, на которых Жукова перепутали с другим активистом, мужчина делает жест рукой, прося толпу уйти с проезжей части. Всего по делу находится под стражей 13 человек. Лично в поддержку Жукова выступал известный рэп-исполнитель Oxxymiron.

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