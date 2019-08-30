Самовыдвиженка подала иск о снятии Вавилиной с выборов

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал 30 августа иск об отмене регистрации кандидата "Справедливой России" в муниципальные депутаты МО "Гавань" Нэлли Вавилиной.

Исковое заявление подала заведующая из детского сада №42 в Василеостровском районе Любовь Яблокова. В выборах в "Гавани" она участвует как самовыдвиженка.

По мнению Вавилиной, Яблокова подала заявление в суд специально 30 августа, чтобы у кандидатки не было время для оспаривания решения райсуда в Городском суде.

Кандидатка уверена, что за иском стоит замглавы МО "Гавань" и сын главы комитета по градостроительству и архитектуре Александр Григорьев.

- Я понимаю, что эту машину очень трудно свернуть сейчас. Все упрется в срок, когда даже не получится подать апелляцию в Горсуд, - рассказала Вавилина ЗАКС.Ру.

Ранее Василеостровский районный суд отменил регистрацию создательницы "Добродомика" Александры Синяк сразу в трех муниципалитетах района. Суд нашел агитацию в видеозаписях Синяк, которые она опубликовала на своей странице в "Вконтакте".