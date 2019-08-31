Варламов нашел Петербург ухудшенной версией Риги

Топ-блогер и урбанист Илья Варламов посетил Ригу, которая своей архитектурой и общим колоритом мгновенно напомнила ему Петербург. Сравнение, однако, подчеркнул автор нового поста, не в пользу последнего. Богатый на памятники и виды, которые можно боготворить всю жизнь, Петербург имеет в последние годы слишком много недостатков, чтобы победить в этом условном соревновании, пишет он.

"Санкт-Петербург в последние годы стал не только прибежищем ужасных районов на периферии, но и центром варварства. Старые деревянные двери уступают место бездушным пластику и железу, сами дома освобождают от архитектурных излишеств, а улицы очищают от деревьев", - "предъявил" Варламов.

Выбор, по его мнению, если судить рационально, очевиден.

"Все плюсы Питера есть и в Риге! <...> Как вам Рига? Может, ну его, этот Петербург, пока в нём такой же порядок не наведут?", - резюмировал он, использовав риторический вопрос.

Отметим, что в Петербурге, к которому у него столько претензий, Варламов вместе с политиком Максимом Кацем проводят под эгидой "Яблока" свою команду кандидатов в депутаты муниципальных советов.