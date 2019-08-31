Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:09

На несогласованном московском шествии полиция насчитала 750 человек

фото ЗакС политика На несогласованном московском шествии полиция насчитала 750 человек

Столичное управление МВД насчитало на несанкционированной протестной прогулке, инициированной юристом ФБК Любовью Соболь, 750 участников, о чем говорится на сайте ведомства. Между тем, сами очевидцы и гуляющие, как это чаще всего бывает, называют цифры иного порядка - как минимум несколько тысяч человек.

31 августа к удивлению многих правоохранители были вежливы, не скрывали своих лиц и не трогали мирных граждан.

На акции требовали честных выборов, освобождения политзаключенных, арестованных на предыдущих демонстрациях такого рода, и соблюдения 31 статьи Конституции, которая позволяет без специальных разрешений собираться людям на улицах мирно и без оружия. Соболь осталась довольна увиденным и ушла спустя полтора часа после начала.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:09 На несогласованном московском шествии полиция насчитала 750 человек

17:18 Варламов нашел Петербург ухудшенной версией Риги   1

16:30 Павловский: Собянин залег на дно   1

15:43 Матвиенко составила идеальный портрет губернатора   5

14:51 Московское несанкционированное шествие пока не омрачается задержаниями

14:17 В центре Москвы началась несанкционированная протестная "прогулка"   4

14:12 Муниципал: В КПРФ опасаются снижения явки на муниципальные выборы после заявления Бортко   2

13:31 Юлия Галямина вышла на свободу после трех подряд административных арестов   1

13:09 "Наблюдатели Петербурга" осмотрели интерьеры "дачных" участков для голосования

12:15 Бортко рассказал, что Кириенко отговаривал его сниматься с выборов   2

11:57 Бортко: Со мной все закончено, я политический труп   4

11:17 Вопреки уговорам Миненко Бортко подал в ГИК заявление о снятии с выборов   2

10:35 "Коммунисты России" считают демарш Бортко "низкой клоунадой"   2

30 августа, 23:04 Против сотрудника петербургского штаба Навального возбудили уголовное дело   1

30 августа, 22:26 Муниципал: Самовыдвиженка подала иск о снятии Вавилиной с выборов   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru