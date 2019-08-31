На несогласованном московском шествии полиция насчитала 750 человек

Столичное управление МВД насчитало на несанкционированной протестной прогулке, инициированной юристом ФБК Любовью Соболь, 750 участников, о чем говорится на сайте ведомства. Между тем, сами очевидцы и гуляющие, как это чаще всего бывает, называют цифры иного порядка - как минимум несколько тысяч человек.

31 августа к удивлению многих правоохранители были вежливы, не скрывали своих лиц и не трогали мирных граждан.

На акции требовали честных выборов, освобождения политзаключенных, арестованных на предыдущих демонстрациях такого рода, и соблюдения 31 статьи Конституции, которая позволяет без специальных разрешений собираться людям на улицах мирно и без оружия. Соболь осталась довольна увиденным и ушла спустя полтора часа после начала.