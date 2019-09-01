В Купчино открылся новый офис врача общей практики

Вице-губернатор Анна Митянина в компании с главой Фрунзенского района Константином Серовым приняла участие в церемонии открытия нового офиса врача общей практики в ЖК "София" на Южном шоссе.

"Район активно застраивается. С учётом прироста большого количества жилья растёт и количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи", - отметила чиновница во время осмотра помещений.

Офис представляет собой отделение расположенной неподалеку городской поликлиники №56. Все врачебные кабинеты оборудованы по современным стандартам. Предполагается, что благодаря данному отделению работа медучреждения будет разгружена: офис рассчитан на обслуживание 12 тысяч горожан.

Рядом со взрослым отделением в ЖК "София" появилось также и детское.

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