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13:26

В Купчино открылся новый офис врача общей практики

фото ЗакС политика В Купчино открылся новый офис врача общей практики

Вице-губернатор Анна Митянина в компании с главой Фрунзенского района Константином Серовым приняла участие в церемонии открытия нового офиса врача общей практики в ЖК "София" на Южном шоссе.

"Район активно застраивается. С учётом прироста большого количества жилья растёт и количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи", - отметила чиновница во время осмотра помещений.

Офис представляет собой отделение расположенной неподалеку городской поликлиники №56. Все врачебные кабинеты оборудованы по современным стандартам. Предполагается, что благодаря данному отделению работа медучреждения будет разгружена: офис рассчитан на обслуживание 12 тысяч горожан.

Рядом со взрослым отделением в ЖК "София" появилось также и детское.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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