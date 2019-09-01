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17:00

Жириновский: К гражданам, участвующим в несанкционированных акциях, не нужно применять аресты

фото ЗакС политика Жириновский: К гражданам, участвующим в несанкционированных акциях, не нужно применять аресты

Неизменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский на просторах своего Telegram-канала впервые высказался о протестных настроениях россиян и предложил свой вариант того, как следует поступать с участниками несогласованных акций.

По мнению либерал-демократа, вместо того, чтобы арестовывать лиц, участвующих в протестах, к ним следует применять иную санкцию.

"К гражданам, участвующим в несанкционированных акциях, не нужно применять аресты. Это молодые люди, часто они не так уж виноваты, а тюрьма подрывает их здоровье, это плохо влияет на их жизнь, они становятся озлобленными. Лучше применять к ним штрафы. Это серьезная мера, но более гуманная, чем заключение под стражу", - считает Жириновский.

Напомним, в Москве уже больше месяца проходят как несогласованные, так и одобренные мэрией протестные мероприятия, начавшиеся после того, как оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации таковыми.

На самой крупной акции, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", 13 фигурантов которого - в основном, молодые люди до 30 лет - сейчас пребывают в СИЗО.

8 сентября в России пройдут выборы разного уровня - от губернаторов до депутатов народных собраний и муниципалитетов.

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