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Муниципал

17:19

ГИК ищет нового члена ИКМО «Сергиевское» из-за ухода главы муниципального избиркома

фото ЗакС политика ГИК ищет нового члена ИКМО «Сергиевское» из-за ухода главы муниципального избиркома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила о приёме заявлений на вступление в избирательную комиссию муниципального образования «Сергиевское». Решение принято на заседании 1 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Аллы Егоровой, нового члена муниципальной комиссии ищут из-за ухода прежнего главы ИКМО Елены Элкониной. Она получила административное наказание, после которого ее сняли с должности руководителя, пояснили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме.

Заявления на вступление в муниципальную комиссию ГИК будет принимать до 4 сентября в рабочее время.

София Саттарова

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