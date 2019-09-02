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10:50

"Стояли и будем стоять с народом Украины": США поддержали Зеленского

фото ЗакС политика "Стояли и будем стоять с народом Украины": США поддержали Зеленского

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку Украине в вопросе её территориальной целостности.

"Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Владимиром Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности", - сообщил Болтон у себя в Twitter.

Накануне, 1 сентября, президент Украины и Майк Пенс встретились в Варшаве на мероприятиях, приуроченных к началу Второй мировой войны. После этого Зеленский пообщался также с главами Литвы и Польши.

Напомним, некогда принадлежавший Украине Крым стал российским регионом после проведенного 16 марта 2014 года народного плебисцита. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и до сих пор называет его своей временно оккупированной территорией.

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