За акцию 7 апреля архангелогородцам назначили штрафов на 1,7 млн рублей

В Архангельске продолжаются суды за участие в несанкционированной "мусорной" акции 7 апреля, ставшей самой многочисленной в городе за многие годы. Активистам продолжают выписывать штрафы. 47 человеком, подвергшимся наказанию рублем, стал 19-летний студент, которого обязали выплатить государству 15 тысяч рублей, пишет местный портал 29.ru.

Отмечается, что его случай особенный: если остальных судиил по двум протоколам, за митинг и за шествие, то дело студента Егора Матофанова было объединенным.

На сегодняшний день общая сумма штрафов за акцию равняется 1 млн 715 400 рублей. Митингующие начали подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

7 апреля несколько тысяч архангелогородцев вышли на улицу с тем, чтобы выразить свое несогласие со строительством мусорного полигона близ станции Шиес, куда планируется завоз подмосковных отходов. С той поры протест наиболее неприримых экоактивистов стал бессрочным. Возле самой станции неравнодушные граждане разбили палаточный лагерь и время от время вступают в столкновения с рабочими и сотрудниками ЧОП.