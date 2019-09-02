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Новости

12:25

Активисты жалуются на агрессию со стороны расклейщиков незаконной рекламы

фото ЗакС политика Активисты жалуются на агрессию со стороны расклейщиков незаконной рекламы

Участники общественного движения "Красивый Петербург" зафиксировали рост конфликтов между расклейщиками незаконной рекламы и теми гражданами, кто пытается им противостоять, срывая объявления. Как говорится в градозащитном сообществе "ВКонтакте", расклейщики склонны проявлять не вполне адекватную ситуации агрессию.

Последний случай из этой серии произошел накануне, 1 сентября: расклейщик, работающий в Московском районе, пригрозил срывавшему печатную продукцию оппоненту тем, что выследит его и зарежет.

Активисты вспоминают, что именно это лицо, попавшее на видеозапись, в том же самом районе, на площади Конституции ранее уже нападал на граждан. Нечто подобное происходило и в марте, и в июле. 

Объявления, о которых идет речь, представляют собой, как правило, контактную информацию, связанную с предоставлением сексуальных услуг.

Утверждается, что по каждому из случаев писались заявления в полицию, но плодов это не принесло.

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14:47    
Задолбали уроды! Все стены в помойку превратили.
12:38 Странно, что сразу на зданиях МВД не клеят.

12:38    
Пока оборотни не получат от девчонок сифилис расклейщики будут угрожать.
Желаю им подольше мучиться.

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