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12:45

УФАС отказалось от претензий к "Петроэлектросбыту"

фото ЗакС политика УФАС отказалось от претензий к "Петроэлектросбыту"

Петербургские антимонопольщики закрыли дело, возбужденное в отношении компании-монополиста "Петроэлектросбыт". Открыто оно было в августе по обращению жительницы, которая была недовольна наличием рекламы на квитанции за свет.

На заседании 2 сентября комиссия пришла к выводу, что нарушение со стороны "Петроэлектросбыта" отсутствует, поскольку предъявленная как "улика" квитанция датируется апрелем 2018 года. В свою очередь. статья Закона о рекламе, запрещающая использовать коммерческие объявления на квитанциях, вступила в силу только в июне прошлого года.

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