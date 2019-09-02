УФАС отказалось от претензий к "Петроэлектросбыту"

Петербургские антимонопольщики закрыли дело, возбужденное в отношении компании-монополиста "Петроэлектросбыт". Открыто оно было в августе по обращению жительницы, которая была недовольна наличием рекламы на квитанции за свет.

На заседании 2 сентября комиссия пришла к выводу, что нарушение со стороны "Петроэлектросбыта" отсутствует, поскольку предъявленная как "улика" квитанция датируется апрелем 2018 года. В свою очередь. статья Закона о рекламе, запрещающая использовать коммерческие объявления на квитанциях, вступила в силу только в июне прошлого года.