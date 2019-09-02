Премьер-министр Грузии покинул свой пост

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе расстался с занимаемой должностью, о чем известил всех у себя на странице в Facebook.

Свое решение он обосновал тем, что сделал всё возможное в качестве главы правительства, создав "стратегическую основу развития" государства.

"Я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - констатировал он.

Он также поблагодарил свою команду, коллег по кабинету министров, дал напутствия руководителям госорганов, выразил признательность грузинскому народу.

"Для меня это было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны", - написал Бахтадзе.

О возможной отставке Бахтадзе грузинские СМИ сообщали и ранее. Некоторые прогнозируют, что кресло министра может достаться нынешнему руководителю МВД Георгию Гахарии.

Напомним, летом в Тбилиси проходили протесты, одним из требований демонстрантов была отставка Гахарии.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года. До этого он в течение примерно полугода занимал пост министра финансов страны.