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Новости

12:50

Премьер-министр Грузии покинул свой пост

фото ЗакС политика Премьер-министр Грузии покинул свой пост

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе расстался с занимаемой должностью, о чем известил всех у себя на странице в Facebook

Свое решение он обосновал тем, что сделал всё возможное в качестве главы правительства, создав "стратегическую основу развития" государства.

"Я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - констатировал он.

Он также поблагодарил свою команду, коллег по  кабинету министров, дал напутствия руководителям госорганов, выразил признательность грузинскому народу.

"Для меня это было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны", - написал Бахтадзе.

О возможной отставке Бахтадзе грузинские СМИ сообщали и ранее. Некоторые прогнозируют, что кресло министра может достаться нынешнему руководителю МВД Георгию Гахарии.

Напомним, летом в Тбилиси проходили протесты, одним из требований демонстрантов была отставка Гахарии. 

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года. До этого он в течение примерно полугода занимал пост министра финансов страны. 

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14:08    
В 3-х миллионной бедной Грузии идут постоянные битвы за власть...Живёт в основном на западные подачки! При остановке сотрудничества с Россией Грузии совсем станет плохо...Может России начать возвращение Аджарии, а то и всей Грузии под башни Кремля на историческую родину, где она была веками?

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