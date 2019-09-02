Петербург и пригороды свяжут новые железнодорожные полукольца, проходящие через станции метро

Сегодня, 2 сентября, правительство Петербурга в коллаборации с РЖД представило проект двух полукольцевых железнодорожных маршрутов, информирует 78.ru.

По задумке властей, первое направление свяжет Ораниенбаум, Пулково, Лахту, Белоостров. Второе же пройдет через Ораниенбаум, Сосновую поляну, Девяткино и Токсово. Из обоих маршрутов можно будет совершить пересадку на любую линию петербургского метрополитена.

Длина первого пути составит 110 км, а путешествие по нему займет 2 часа 10 минут. Второй - короче: расстояние между начальным и конечным пунктами - 73 км, а продолжительность дороги - 1 час 32 минуты.

Предположительно, полукольца появятся уже к 2030 году.

Изначально проект новых железнодорожных маршрутов был анонсирован на ПМФЭ-2019. Предварительная стоимость его реализации - 170 млрд рублей.