Матери фигурантов "дела 27 июля" подали в СК жалобу из-за отказа пускать их к сыновьям

Матери молодых людей, которые являются фигурантами дела о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля, обратились с жалобой в Следственный комитет из-за отказа сотрудников исправительных учреждений, где пребывают под арестом их сыновья, пускать их к ним, передает "МБХ медиа".

Как рассказала в беседе с изданием Наталья Конон, заявления у женщин приняли, однако сообщили, что срок их рассмотрения может затянуться ввиду некоего "перерыва в обработке документации".

Кроме Конон жалобы подали мать Владислава Барабанова, Николая Фомина, а также сестра Самариддина Раджабова.

"Никто не виделся раньше из родителей, причины не называют. В целом, во время следствия сложно добиться встречи - они только по разрешению следователя", - пояснила ситуацию правозащитница Александра Крыленкова.

Напомним, сегодня, 2 сентября, выяснилось, что в деле появились два новых фигуранта - некто Эдуард и задержанный в Минске россиянин Никита Чирцов. Таким образом, их стало уже 16 человек.

На московской акции протеста, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого стали в основном молодые люди до 30 лет.

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