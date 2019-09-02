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19:42

Милонов хочет обязать вредящих окружающей среде демонстрантов убирать мусор

фото ЗакС политика Милонов хочет обязать вредящих окружающей среде демонстрантов убирать мусор

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов разработал очередную "карательную" инициативу, на этот раз касающуюся тех, кто любит митинговать и в ходе этого процесса повреждает либо зеленые насаждения, либо здания и объекты инфраструктуры.

По мысли законотворца, если на митинге был зафиксирован подобного рода эпизод, то виноватый в случившемся демонстрант должен заняться обязательными работами по восстановлению испорченного или - как альтернатива - пособирать городской мусор.

"Надо отметить, что каждый негативный политический выход сопровождается актами агрессии и вандализмом: многие участники ломают объекты благоустройства, вытаптывают газоны, наносят ущерб зданиям и торговым точкам", - утверждает без приведения конкретных примеров Милонов, которого цитирует портал News.ru.

Кроме того, пагубным явлением он называет некие "схватки" с полицейскими, опять же, не называя, где и когда он подобное видел.

Свое предложение депутат отправил главе Министерства юстиции Александру Коновалову.


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