Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

20:22

Вишневский не видит нынешних муниципалов в "горячих точках" Петербурга

фото ЗакС политика Вишневский не видит нынешних муниципалов в "горячих точках" Петербурга

В преддверии муниципальных выборов политик Борис Вишневский призвал всех сознательных граждан внимательно изучить биографии идущих в советы кандидатов. Он считает, что, помимо всего прочего, грядущие выборы в органы местного самоуправления важны еще и потому, что качество работы нынешних мундепов оставляет желать лучшего. Своими соображениями "яблочник" поделился в эфире  "Эха Петербурга".

"Очень многие недовольны своими депутатами, которых они почти не видят. Я бываю почти во всех "горячих точках" Петербурга, там возникают какие-то конфликты со стройками, уничтожением скверов, исторических зданий, прокладкой скоростных трасс. Я почти никогда не вижу там муниципальных депутатов, им это не очень интересно, они, видимо, другим заняты", - рассказал Вишневский.

По его словам, муниципалитеты представляют собой "кормовую базу" для того или иного депутата ЗакСа и Государственной думы: в обмен на миллионы рублей по депутатским "поправкам" муниципалы тем или иным способом обеспечивают курирующим их территорию парламентариям лояльность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:54    
Чиновник
Вишневский абсолютно прав. Все процессы и детали понимает и описывает правильно. Позорное состояние местного "самоуправления".

21:53    
Там, где появляется депутат Вишневский, он тут же начинает сливать протест по известным технологиям. А там, куда не приходит яблочник, народ чаще побеждает. Еще древние предупреждали: бойтесь данайцев, дары приносящих

20:57    
Самая горячая точка для Кролика - это семейный бюджет, пополняемый из кассы ЗАКС. В ней он бывает чаще всего.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:37 Полиция задержала журналиста Азара и сотрудника ФБК Ляскина   1

20:59 Радзиховский о шествии 31 августа: Похороны не разгоняют

20:22 Вишневский не видит нынешних муниципалов в "горячих точках" Петербурга   3

19:42 Милонов хочет обязать вредящих окружающей среде демонстрантов убирать мусор

19:11 По итогам протестной прогулки по Москве 31 августа возбудили административное дело

18:51 Муниципал: Кандидатка в МО "Екатерингофский" снялась с выборов после настойчивого внимания главы округа   1

18:38 В стане КПРФ требуют лишить Бортко партбилета   4

18:35 У мэрии Москвы пикетируют родители демонстрантов, фигурирующих в деле о "массовых беспорядках"

18:18 У онкологического центра в Песочном появится новый корпус

18:16 Матери фигурантов "дела 27 июля" подали в СК жалобу из-за отказа пускать их к сыновьям   3

18:05 Муниципал: Муниципальные депутаты: Кто такие? Что делают? Зачем нужны?   3

17:52 Дмитриева выступает против совмещения в одном доме нескольких функций

17:47 Порошенко вошел в комитет Рады по вопросам евроинтеграции

17:20 РБК: Кремль изменит правила выборов в Госдуму, если ЕР плохо покажет себя на выборах   1

17:14 У "навальниста" изъяли 18 тысяч листовок, популяризирующих "умное голосование"   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru