Вишневский не видит нынешних муниципалов в "горячих точках" Петербурга

В преддверии муниципальных выборов политик Борис Вишневский призвал всех сознательных граждан внимательно изучить биографии идущих в советы кандидатов. Он считает, что, помимо всего прочего, грядущие выборы в органы местного самоуправления важны еще и потому, что качество работы нынешних мундепов оставляет желать лучшего. Своими соображениями "яблочник" поделился в эфире "Эха Петербурга".

"Очень многие недовольны своими депутатами, которых они почти не видят. Я бываю почти во всех "горячих точках" Петербурга, там возникают какие-то конфликты со стройками, уничтожением скверов, исторических зданий, прокладкой скоростных трасс. Я почти никогда не вижу там муниципальных депутатов, им это не очень интересно, они, видимо, другим заняты", - рассказал Вишневский.

По его словам, муниципалитеты представляют собой "кормовую базу" для того или иного депутата ЗакСа и Государственной думы: в обмен на миллионы рублей по депутатским "поправкам" муниципалы тем или иным способом обеспечивают курирующим их территорию парламентариям лояльность.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.