Радзиховский о шествии 31 августа: Похороны не разгоняют

Политолог и психолог Леонид Радзиховский подвёл черту под московскими протестами 2019 года, исходя из того, что он увидел на последней "прогулке" 31 августа, собравшей, по оценке МВД, 750 человек, включая блогеров и журналистов. Для аналитика это выглядело как финал драматичной борьбы за политическое представительство в Мосгордуме и против политических репрессий. Своим мнением о том, почему акция прошла непривычно мирно, он поделился в интервью YouTube-каналу Sobinews.

"Даже в самых диктаторских режимах похороны обычно не разгоняют, для этого нужны совсем исключительные причины. А перед нами были похороны московского протеста", - заметил герой эфира.

Для него это было предсказуемо, поскольку, когда силовой аппарат хорошо организован, а протестующие - плохо, одни вооружены, а другие нет, то результат предрешён.

Протесты длились полтора месяца. Главным их итогом стали уголовные дела против участников, которым вменяют массовые беспорядки. До выборов никого из организаторов в итоге так и не допустили.