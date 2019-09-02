Полиция задержала журналиста Азара и сотрудника ФБК Ляскина

В Москве полиция задержала журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Илью Азара. Об этом он сообщил 2 сентября в своем Telegram-канале.

Азар написал, что он уложил ребенка спать и вышел покурить - в подъезде его задержали полицейские. Его отвезли в ОВД "Красносельский" и оставили на ночь, добавил журналист.

"Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует," - сообщил Азар.

Он уточнил, что ему вменяют повторное нарушение правил проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП). Также в Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин, сообщила в "МБХ медиа" его пресс-секретарь Елена Слесарева. Она добавила, что Ляскина отвезли в ОВД "Мещанское". Там на него собираются составить протокол о нарушении правил проведения митингов (ч.5 ст.20.2 КоАП), рассказала Слесарева.

Напомним, Азар был одним из заявителей акций протеста в Москве из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее 2 сентября полиция сообщила, что возбудила дело по статье 20.2 КоАП из-за акции 31 августа.