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9:46

"Левада": 45% россиян осуждают действия полиции во время протестов в Москве

фото ЗакС политика "Левада": 45% россиян осуждают действия полиции во время протестов в Москве

Практически половина (45%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян уверены, что столичные правоохранители во время разгона протестных акций действовали чрезмерно жестко, передает "Интерфакс", ознакомившийся с результатами изыскания.

Вместе с тем 35% респондентов полагают, что силовики работали "адекватно".

55% участников исследования сообщили, что равнодушны к акциям в Москве. Тех, кто одобряет их, и тех, кого они злят, - 23% и 25% соответственно.

"Ведомости", приводя данные из этого же соцопроса, добавляют, что 58% граждан услышали о протестных мероприятиях из федеральных каналов, 28% - из интернета, 23% - из соцсетей.

32% респондентов отвергли возможность того, что протесты были проведены в результате вмешательства внешних сил в избирательный процесс, еще 26% заявили, что такое вмешательство имело место и стало основной причиной выступлений.

Акции гражданского несогласия начались в Москве после того, как оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации.

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