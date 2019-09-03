После проверки бюджета МО "Финляндский округ" КСП выявила нарушений на 34 млн рублей

Руководимые Юрием Шутовым аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга завершили проверку исполнения бюджета муниципалитета "Финляндский округ" в период с 2017 по 2019 год.

В 2017 году расходы бюджета МО составили 161 млн рублей, в 2018 - 135 млн рублей, за проверенный период 2019 года - 30 млн рублей.

Во главе внутригородского образования стоит Всеволод Беликов, местной администрацией заведует и.о. Игорь Шесточенко.

После проверки КСП выявила 120 нарушений на 34 млн рублей.

Так, свыше 24 млн рублей чиновники потратили на "реализацию непредусмотренных законом полномочий". Подавляющее большинство приходится на сферу благоустройства.

"Без учета положений Закона Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления и Правил благоустройства, приняты и оплачены работы по капитальному ремонту дворовых территорий и устройству новых пешеходных дорожек, благоустройству территорий, не относящихся к ЗНОП местного значения, на устройство дорожной одежды на территориях земельных участков, которые находятся в собственности третьих лиц и в собственности Санкт-Петербурга", - отчитались в КСП.

Были выявлены также нарушения в сфере госзакупок: там неправомерно были реализованы 2,3 млн рублей.

Кроме того 25 нарушений на 7 млн рублей местная администрация допустила при обосновании и определении начальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Завышена была стоимость ремонтных работ во внутридворовых территориях. Помимо прочего, "допущены нарушения при обосновании начальной цены контрактов на оказание услуг по организации досуговых, праздничных военно-патриотических и прочих мероприятий".

КСП выявила ряд нарушений, связанных с неэффективным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества. В 2017 году Местной Администрацией приняты и оплачены услуги по составлению проектов документов для проведения закупок. При этом, аналогичные функции (подготовка извещений об осуществлении закупок, документации, проектов контрактов) возложены на сотрудников Местной администрации. Кроме того, специалисты КСП установили, что при реализации ряда муниципальных программ не были достигнуты их конечные результаты и целевые показатели. Речь идет о массовых мероприятиях, в которых приняли участие меньшее количество жителей округа, чем планировалось (при использовании бюджетных средств в полном объеме).

Также в ходе проверки установлены случаи нарушения бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета, нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ, нарушения бухгалтерского учета и иные замечания.

Вся отчетная документация отправлена на ознакомление врио губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, главному прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, в УФНС и комитет финансов.

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