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11:15

Блогера Владислава Синицу приговорили к 5 годам колонии за "экстремистский" твит про детей силовиков

фото ЗакС политика Блогера Владислава Синицу приговорили к 5 годам колонии за "экстремистский" твит про детей силовиков

Подмосковного менеджера Владислава Синицу приговорили к 5 годам колонии общего режима за носившую экстремистский характер публикацию в Twitter, информирует "Агентство Москва".

Блогера признали виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК). Сторона обвинения в лице прокуратуры настаивала на 6 годах заключения.

В суде были допрошены два росгвардейца, которые узрели в твите Синицы призывы "похищать детей нацгвардейцев с последующей расправой" и личную угрозу. При этом один из свидетелей даже не смог с первого раз назвать точный никнейм Синицы - это "Макс Стеклов".

Также в суде были представлены выводы экспертов из Центра социокультурных экспертиз, которые нашли в твите призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угроз и возбуждения ненависти к ним. Адвокаты Синицы установили, что изыскания проводили люди без профильного образования, предоставив в свою очередь выводы, сделанные АНО "Центр независимых экспертиз" и "Центром по проведению судебных экспертиз и исследований". Последние доводы стороны и материалы экспертиз, предоставленные стороной гособвинения, раскритиковали.

Синица попал в поле зрения полиции после публикации в Twitter заметки о целесообразности деанонимизации силовиков. Сразу после этого твит "расхватали" федеральные телеканалы, после чего СК возбудил уголовное дело, и уже через два дня блогера отправили в СИЗО.

Мужчина настаивает, что никого ни к чему не призывал, однако "подразумевал", что "если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться "народные волнения"".

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13:38    
Ну с судом все понятно. Непонятно почему не ищут силовиков угрожавших в телеграмме детям либералов? Почему не привлечены к ответственности директор и сотрудники телеканала Нтв растиражировавшие эти угрозы на всю страну. Надо подать на них заявление.
 Ну и по поводу твита. Если бы с моим р[цензура]ком что-нибудь случилось то я бы долго не раздумывал. И обойдутся без видео. Силовики видимо забыли в какой стране живем.

13:22    
12:49 Нельзя уподо[цензура]ться сволочам, призывающим лишать родительских прав участников митингов, оставляющим малолетнего ребёнка одного в открытой квартире, задерживая его отца, избивающим подростков на улицах и в автозаках. Детей трогать нельзя!

12:49    
11-43
А я, лично, думаю, что "подразумеваемые" им события вполне могут быть при определённых условиях. То есть количество избиений может перейти в качество ответной реакции.

11:43    
Мало дали подонку!

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