Кандидату от «Справедливой России» в МО №15 свинтили номера с машины

В муниципальном образовании № 15 кандидат в местные депутаты от «Справедливой России», пенсионер Виктор Демура утром 3 сентября обнаружил, что с его автомобиля сняли номера. Демура рассказал ЗАКС.Ру, что накануне вечером он безуспешно пытался получить у членов участковой избирательной комиссии списки избирателей и интересовался у них, почему на участке до сих пор не висит информация о кандидатах.

Кроме того, 29 августа кандидат организовал встречу с жителями округа. На нее он также пригласил соперников из других партий и самовыдвиженцев. По словам Демуры, объявления об этом собрании срывали.

Кандидат связывает инцидент с номерами исключительно со своей избирательной деятельностью.

- Других мотивов нет, только предупреждение, чтобы я не очень проявлял активность, - уверен Демура.

Напомним, ранее о давлении в свой адрес заявлял другой кандидат «Справедливой России» в МО №15 Илья Шмаков. Он рассказал, что во время попыток зарегистрироваться в ИКМО ему названивали с белорусской сим-карты и предлагали встретиться.

За места в совете МО № 15 будут бороться представители КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», Партии роста, ЛДПР, «Яблока» и самовыдвиженцы.