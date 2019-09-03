СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина

На суде по делу о "массовых беспорядках" представитель Следственного комитета РФ заявил ходатайство о переводе студента ВШЭ Егора Жукова и другого фигуранта разбирательства Сергея Фомина под домашний арест, информирует "Эхо Москвы".

Жукова обвиняют якобы в координации движений протестующих 27 июля, однако на самом деле он призывал демонстрантов не выходить на проезжую часть дороги.

В свою очередь Фомина обвиняют в том, что он якобы руководил толпой и перекрывал улицу, а также прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление. На самом деле, ребенком был его племянник, которого ему передала его двоюродная сестра Ольга Проказова и ее муж Дмитрий. Супруги утверждают, что на их пути не было "ни единого полицейского" и оцеплений Росгвардии и в митинге они не участвовали. Накануне суд не стал лишать их родительских прав.

Также сегодня обвинение в участии в массовых беспорядках сняли с четверых фигурантов разбирательства.