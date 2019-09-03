Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

Депутаты Верховной рады одобрили внесение изменений в Конституцию Украины, лишив самих себя статуса неприкосновенности. Данное решение поддержали 373 народных избранника при 300 минимально необходимых.
Накануне законопроект был одобрен в первом чтении.
В ходе прений против принятия инициативы высказалась только фракция партии купа Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций выступили полноценно "за".
Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".