Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности Депутаты Верховной рады одобрили внесение изменений в Конституцию Украины, лишив самих себя статуса неприкосновенности. Данное решение поддержали 373 народных избранника при 300 минимально необходимых. Накануне законопроект был одобрен в первом чтении. В ходе прений против принятия инициативы высказалась только фракция партии купа Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций выступили полноценно "за". Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен