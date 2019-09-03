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13:56

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

фото ЗакС политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

Депутаты Верховной рады одобрили внесение изменений в Конституцию Украины, лишив самих себя статуса неприкосновенности. Данное решение поддержали 373 народных избранника при 300 минимально необходимых.

Накануне законопроект был одобрен в первом чтении. 

В ходе прений против принятия инициативы высказалась только фракция партии купа Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций выступили полноценно "за".

Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".

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14:32    
Достоинство дала им революция!
Пришли другие, и его лишили!
Игорный бизнес будет, проституция.
Подумали, подумали - решили.

14:29    
Для 14.13.
Сам понял, что написал?
"Коллективная ответственность"-это как?
Молодцы украинцы.

14:13    
Коньюнктурное решение. Издержки иммунитета депутатов от преследований могут оказаться в перспективе значительно меньше проблем от его отсутствия. Лучше бы, сделали правовой механизм коллективной ответственности фракций за своих депутатов и механизм отзыва депутата партией.

14:08    
Браво!!!Украинцы молодцы.

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