Лидера профсоюза «Ученик» оштрафовали за одиночный пикет

Во вторник, 3 сентября, комиссия по делам несовершеннолетних Выборгского района Петербурга оштрафовала на 10 тысяч рублей основателя и члена ЦК профсоюза «Ученик» Леонида Шайдурова за проведение одиночного пикета, сообщает группа профсоюза «ВКонтакте».

«На самом процессе Лёню пытались запугивать и оскорблять представители обвинения, давая абсурдные комментарии касательно личности Шайдурова, его политической ориентации и факта организации пикета. Процесс, по итогу, представлял из себя фарс судилища — Лёне не давали защитить себя, а характеристика из шести страниц даже не была принята к сведению», - говорится в сообщении.

Шайдуров намерен обжаловать штраф.

Напомним, он был задержан 17 июня за одиночный пикет у комитета по образованию Петербурга. Шайдуров требовал прекратить пропаганду «Юнармии», запретить политическое давление на учеников и ввести в школах бесплатное питание.