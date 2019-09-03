"Какой вы, на хрен, уполномоченный?": Мутко отругал иркутского омбудсмена за игнорирование проблем жертв паводка

Российский вице-премьер Виталий Мутко, руководящий комиссией по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, подверг резкой критике работу местного уполномоченного по правам человека Андрея Капитонова, в грубой форме упрекнув его в безынициативности и бездействии по отношению к жертвам наводнения.

Совещание комиссии прошло в самом пострадавшем от буйства стихии городе - Тулуне. Один из чиновников заметил, что местные бизнесмены не могут получить средства, выделенные на ликвидацию урона, даже несмотря на то, что предоставляют властям все необходимые документы.

"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы, на хрен, уполномоченный? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать. Но посмотрите, вы-то получаете заработную плату. Вы собирательный образ. Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области", - приводит отрезок видео с выступлением Мутко "Россия 24" в YouTube.

После этого Мутко наказал как можно быстрее разобраться с бюрократическими проволочками и проблемой выделения средств.

Напомним, в результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области, случившегося в конце июня, затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибло 23 человека. Сумма ущерба оценивается в 31 млрд рублей.