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20:06

Треть выпускников "Школы молодого политика" победили на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Треть выпускников "Школы молодого политика" победили на праймериз "Единой России"

113 выпускников организованной при поддержке Смольного платформы "Школа молодого политика" победили на праймериз "Единой России" и были выдвинуты партией власти кандидатами в муниципальные депутаты, сообщил 3 сентября на очередной встрече "школы" ее руководитель, экс-депутат Госдумы Илья Костунов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По его словам, еще 243 ученика зарегистрировались кандидатами от ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и самовыдвиженцами.

Костунов отметил, что инициатором создания проекта была вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Любовь Совершаева и от нее зависит, будет ли "Школа молодого политика" существовать в дальнейшем. Вице-губернатор Совершаева сегодня выступит на открытой встрече "школы". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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