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11:27

СМИ: Пилотов разбившегося Су-25 в Ставрополье нашли погибшими

фото ЗакС политика СМИ: Пилотов разбившегося Су-25 в Ставрополье нашли погибшими

В Ставропольском крае поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По словам источника, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Пока эта информация не подтверждается официально.

Штурмовик разбился в 38 км от аэродрома Буденновск 3 сентября при выполнении учебно- тренировочного полета без боекомплекта. Предположительно, пилоты не смогли вывести самолет из пикирования при выполнении мертвой петли. Ранее сообщалось, что летчики смогли катапультироваться, но поиски их парашютов с воздуха результатов не дали.

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12:13    
Эх! Жалко ребят.

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