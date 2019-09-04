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13:15

Роспотребнадзор: У взрыва ракеты в Поморье пока нет опасных последствий

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: У взрыва ракеты в Поморье пока нет опасных последствий

Наделавший много информационного шума августовский инцидент под Неноксой (Архангельская область), когда во время испытаний реактивной установки взорвалась ракета, своими последствиями не угрожает здоровью россиян, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе V Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Специалисты проверили, проверяют - рисков для здоровья нет. Если они будут, в первую очередь мы проинформируем население", - цитирует ее реплику ТАСС.

Ранее об отсутствии вредных выбросов в атмосферу заявляли официальные лица из Министерства обороны.

Взрыв на военном полигоне случился 8 августа и привел к трагедии: погибло пять сотрудников "Росатома", которых посмертно представили к наградам.

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13:35    
Что же там в действительности было? Откуда повышение фона?

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