Памфилова: "Во сне будут сниться эти муниципальные выборы в Петербурге"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания в ЦИК сообщила, что после муниципальных и губернаторских выборов избирательная система Петербурга потребует реорганизации.

- Необходимо сделать все возможное, чтобы ситуация, сложившаяся на муниципальных выборах, не отразилась на выборах губернатора, заявила глава ЦИК.

Во время рассмотрения комиссией одной из жалоб в Петербурге глава ЦИК сказала, что ей "уже во сне будут сниться эти муниципальные выборы".

С самого начала кампании муниципальные выборы в Петербурге сопровождались многочисленными скандалами из-за "итальянских забастовок" избиркомов, "фейковых" очередей, тайных принятий решений о дате назначения выборов.

Ранее Памфилова допустила отмену выборов в Петербурге из-за постоянных жалоб со стороны кандидатов.