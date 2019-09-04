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Муниципал

14:17

Коммунисты провели пикеты за честные выборы в Петроградском районе

фото ЗакС политика Коммунисты провели пикеты за честные выборы в Петроградском районе

Члены КПРФ и ЛКСМ организовали серию одиночных пикетов против фальсификаций и нарушений на муниципальных выборах, сообщил сайт петербургского отделения КПРФ.

«На протяжении всей нынешней избирательной компании власть активно использует административный ресурс для давления на кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых КПРФ, снимает с выборов представителей оппозиции под любыми возможными предлогами, пускает в ход самые грязные технологии», - говорится в сообщении.

Ранее первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова рассказала ЗАКС.Ру, что партия намерена организовать несколько серий одиночных пикетов в разных районах Петербурга.

По данным ГАС «Выборы», избирательными комиссиями муниципалитетов Петроградского района в регистрации было отказано четырем кандидатам от КПРФ, еще шесть представителей компартии выбыли после регистрации, пять коммунистов успешно зарегистрировались. На проблемы с выдвижением в муниципалы Петроградки жаловались и представители других партий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:37    
КПРФ надо брать пример с большевиков, которые плевали на выборы в царской России, а занимались серьёзным делом!

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