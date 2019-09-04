ЦИК не удовлетворил две жалобы из Петербурга

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 сентября рассмотрела две жалобы от желающих стать муниципальными депутатами в Петербурге. Онлайн-трансляция заседания проходила на сайте ЦИК.

Одну из жалоб подал Константин Белов, который выдвинулся в мундепы МО «Юнтолово». Он требовал отменить решение Санкт-петербургской избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации из-за позднего уведомления ИКМО о партийной конференции КПРФ по его выдвижению. ЦИК решение петербургской комиссии поддержал и тоже отказал Белову в удовлетворении жалобы.

Также Центральный избирком рассмотреть жалобы четырех выдвиженцев от «Яблока» в МО «Морской». По словам члена ЦИЕ Евгения Шевченко, их жалоба рассматривается не в первый раз. «Яблочникам» отказали в регистрации из-за якобы позднего уведомления о партийной конференции.

Ранее ЦИК уже обязал Горизбирком повторно рассмотреть этот вопрос «яблочников», но ГИК повторно отказал им в удовлетворении жалоб. На этот отказ «яблочники» подали новую жалобу в ЦИК. Шевченко сообщил, что Центризбирком детально проанализировал проблему на рабочей группе.

- Мы достаточно долго вчера на заседании рабочей группы рассматривали этот вопрос, детально анализировали, и, при одном воздержавшемся, рекомендовали жалобу Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии «Яблоко», а также Тюкачевой, Емалтынова, Шмидта, Еремина оставить без удовлетворения, – сказал член ЦИК.

В защиту жалобы выступал юрист штаба «Яблока» по муниципальным выборам в Петербурге Виктор Воробьев. Он подробно рассказал о сути жалоб. В частности, Воробьев сообщил, что партия отправляла уведомление по электронной почте и телеграммой. Однако, адрес почты оказался не верным, а отправленную 19 числа телеграмму ИКМО получило 24 – за день до конференции. Партия же считала, что достаточно хорошо уведомила ИКМО о конференции, заявил Воробьев. Шевченко же отметил, что неверная информация на сайте муниципальной комиссии не является основанием для отмены решения Горизбиркома.

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