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15:19

Как открепиться от своего избирательного участка в последние дни перед голосованием

фото ЗакС политика Как открепиться от своего избирательного участка в последние дни перед голосованием

Центральная избирательная комиссия России создала несколько возможностей для избирателей открепиться от своего участка, чтобы проголосовать не по месту жительства. Для этого надо подать заявление не позднее, чем за три дня до выборов. В частности, в Петербурге в текущем году выборы губернатора проходят 8 сентября, значит, заявление надо было подать до 4 сентября. 

При этом, есть возможность открепиться и после 4 сентября – до 14:00 часов 7 сентября, если раньше это сделать было невозможно. За три дня до выборов подать заявление можно только в свою участковую избирательную комиссию. Узнать ее адрес можно на сайте ЦИКа

Избиратель должен прийти в УИК с паспортом и заполнить заявление. Там надо указать, на каком избирательном участке планируется отдать свой голос за желаемого губернатора Петербурга.

Проголосовать за муниципальных депутатов на другом избирательном участке не получится. Для участия в этих выборах надо приходить на избирательный участок в округе по месту жительства.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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16:20    
Если бы были самостоятельные кандидаты на выборах губернатора города, то им надо было бы организовать параллельный учёт открепившихся на УИКе и голосующих по открепительному талону на каждом УИКе, с помощью наблюдателей, своих членов комиссий, чтобы предотвратить фальсификацию голосования по неучтённым открепительным талонам.

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