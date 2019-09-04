«Инфометр»: Петербург занял 27 место по информационной открытости исполнительной власти

Петербург занял третье место в России по уровню благосостояния, уступив первые строчки Москве и Московской области, в то же время в рейтинге информационной открытости органов региональной исполнительной власти регион 27-й, следует из доклада проектного центра «Инфометр».

Самыми открытыми, по данным исследователей, оказались правительства Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, а самыми закрытыми – власти Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Эксперты «Инфометра» предложили для петербургского правительства 41 рекомендацию из опыта других регионов. В частности, они обратили внимание, что на сайте Смольного нельзя записаться онлайн на прием к главе города или вице-губернатору, в то время как, например, на сайте администрации Курской области такая возможность есть.

Кроме того, члены городского правительства не проводят онлайн-конференции с гражданами, как это делают их коллеги из Краснодарского края. На сайте администрации Калужской области публикуются протоколы и стенограммы заседания регионального правительства, в то время как петербуржцы лишены возможности читать подобные документы на сайте Смольного.

В «Инфометре» отметили, что за пять лет позиции Петербурга выросли. В 2014 году он занимал 33 строчку в рейтинге открытости органов исполнительной власти.

Итоги своего исследования сотрудники проектного центра направили кандидатам в губернаторы Петербурга.