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17:30

В Выборге благоустраивают Смоляной мыс

фото ЗакС политика В Выборге благоустраивают Смоляной мыс

В ходе благоустройства и реконструкции исторических зданий и участков Выборга набережную на Смоляном мысу укрепили и расширили, а также завершили инженерные работы, говорится на сайте правительства Ленинградской области.

В конечном счете ожидается появление освещенного асфальтированного проезда на пляж и велодорожек, смотровых площадок и рекреаций для детского отдыха. Также благоустроят пляж, создадут парковки, фонтаны и арт-объекты.

В 2018 году на благоустройство Смоляного мыса из федерального бюджета выделили 50 млн рублей. Помимо этого, на те же цели 50 млн потратила область и 7 млн - областные муниципалитеты.

Летом 2019 года стало известно о том, что государство выделило на реконструкцию всего центра Выборга 2 млрд рублей.

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