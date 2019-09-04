Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:56

На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

фото ЗакС политика На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

Объясняя это удобством для избирателей, избирком Ленинградской области откроет значительное количество участков для голосования раньше, чем было предусмотрено изначально.

"У нас 100 участков будет работать с шести и с семи часов, то есть, на два часа или на час мы сдвигаем время. Мы постарались помочь избирателю реализовать свое избирательное право", - цитирует ТАСС слова председателя областного избиркома Михаила Лебединского.

Решение было вызвано в первую очередь тем, что многие производства и предприятия работают в таком режиме, который не позволяет сотрудникам успеть проголосовать, если бы участки открывались в восемь часов утра.

В единый день голосования 8 сентября на выборах в 177 муниципалитетах будут разыгрываться 2062 депутатских мандатов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:09 Муниципал: Кандидата в муниципалы поселка Лисий Нос заподозрили в плагиате агитации орловского депутата

17:56 На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

17:31 Участника митинга 27 июля в Москве Коваленко отправили на 3,5 года в колонию за брошенную мусорку   1

17:30 В Выборге благоустраивают Смоляной мыс

16:57 Эсеры вместе с издательством "Терра" поддержали детские дома, интернаты и школы

16:46 Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьева арестовали из-за акции 31 августа   3

16:22 Мединский осудил комиксы на историческую тематику

16:01 Росгвардия: Приговоры участникам митинга 27 июля соответствуют тяжести совершенных преступлений   8

15:30 Памфилова не видит нарушений закона в проекте Навального "Умное голосование"

15:23 «Инфометр»: Петербург занял 27 место по информационной открытости исполнительной власти

15:19 Как открепиться от своего избирательного участка в последние дни перед голосованием   1

14:59 У здания Смольного пикетируют в защиту Шуваловского дворца

14:29 Совершаева обрекла молодых политиков на одиночество   1

14:24 Муниципал: ЦИК не удовлетворил две жалобы из Петербурга

14:17 Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru