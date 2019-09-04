Стали известны новые подробности реконструкции Цимбалинского моста

Ради капитальной реконструкции Цимбалинского моста, связывающего Фрунзенский и Невский районы, снесут путепроводы в створе улиц, примыкающих к нему с обеих сторон - Цимбалина и Белы Куна, пишет издание "Канонер".

В своем нынешнем виде эти "подъезды" к мосту мешают созданию четырехполосной дороги на месте "пробочной" двухполосной.

До конца 2022 года мост, построенный еще до революции, в 1910 году, должен быть капитально реконструирован. Смольный и РЖД договорились о том, что 4,5 млрд рублей расходов они поделят пополам.