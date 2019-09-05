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9:31

ГИК попросил администрации районов впускать людей в избиркомы в ночь выборов

фото ЗакС политика ГИК попросил администрации районов впускать людей в избиркомы в ночь выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в администрации районов обращения с разъяснением о необходимости обеспечить доступ в избирательные комиссии, которые находятся в зданиях администраций. Решение принято на заседании 5 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт о допуске к избиркомам в ночь выборов - с 8 на 9 сентября. Это касается людей, которые имеют право присутствовать в комиссиях по закону. Такое обращение необходимо, уверен член ГИК Дмитрий Краснянский, иначе могут повториться ситуации прошлых лет, когда бюллетени привозили из участковых избирательных комиссий в ТИКи в администрации и закрывали двери здания.

София Саттарова

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12:48    
В здание-то они впустят, но перед сдачей данных председателями участковых комиссий в систему ГАС "Выборы", их возможно заведут в охраняемое полицией помещение, где неизвестный сотрудник районной администрации попросит откорректировать протокол и поставить печать УИК. И вот в это помещение, ни одного не только наблюдателя, но члена комиссии с решающим голосом, не допустят.

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