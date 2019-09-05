Брод: Муниципальный фильтр не являлся непреодолимым препятствием

Член Совета по правам человека при президенте России, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод уверен, что каждый политик, прилагавший должные усилия, мог пройти муниципальный фильтр и принять участие в выборах губернатора Петербурга.

- Все вопросы по непрохождению фильтра лежат на ответственности штабов, - заявил Брод 5 сентября во время пресс-конференции, посвященной итогам избирательной кампании.

По мнению правозащитника, среди кандидатов в губернаторы Петербурга нет спойлеров и технических кандидатов, а со стороны Смольного не велось "авторитарного давления" на средства массовой информации.

Отказ в регистрации кандидатам, участвующим в выборах в регионах России, Брод назвал "беспрецедентно низким". Он привел данные ЦИК, что 91% желающих принять участие в выборах стали кандидатами, а получившие отказ сдали некорректные комплекты документов или поддельные подписи жителей избирательного округа.

Сергей Еремеев