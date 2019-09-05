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11:32

Памфилова считает московские протесты "рукотворной бурей"

фото ЗакС политика Памфилова считает московские протесты "рукотворной бурей"

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в преддверии выборов дала обширное интервью "Коммерсанту", в котором рассказала, что она думает о грядущем электоральном процессе и отчего столицу всколыхнула протестная волна, вылившаяся в уголовное дело о "массовых беспорядках".

По мнению главы ЦИК, выборы послужили лишь предлогом для начала акций гражданского недовольства, поэтому если бы не они - люди вышли бы на улицы по другому поводу.

"Санкции, общемировой кризис, сложные социальные и экономические процессы, которые идут внутри страны, - все это создает благоприятную среду для недовольства деятельностью властей. А выборы были использованы лишь как предлог для того, чтобы периодически выводить людей на улицу с нарастающим эффектом, запустив этакий перманентный процесс. Не было бы выборов в Мосгордуму - нашелся бы другой, еще более эмоционально-чувствительный повод", - полагает председатель Центризбиркома.

Памфилова в очередной раз отметила, насколько прозрачным в последние годы стал электоральный процесс - и во многом это положительный опыт столицы, который переняли и регионы.

"Москва в последние годы была впереди всех регионов по созданию уровня прозрачности на выборах. Мы все время пропагандировали среди других регионов достигнутый последние годы "московский стандарт" выборов. Ничто до поры до времени не предвещало этой рукотворной бури, пока почти два десятка "правильных" оппозиционных кандидатов не выкатили ЦИКу ультиматум: "Требуем нас всех зарегистрировать без индивидуальных проверок, поскольку подписи мы собирали, и этого достаточно. Иначе - митинги и протесты", - подытожила рассуждение чиновница.

После того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации всем оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы, это сделал и ЦИК. Категоричная позиция обоих ведомств послужила началом масштабных протестов, "вылившихся" в так называемое "московское дело".

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13:34    
Насколько прозрачной было ложь о подписях это все поняли.

12:21    
Памфилова хочет отвести от себя вину за потворство ЦИК нарушениям с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму. Можно сколько угодно показывать пальцами в "сложные социальные и экономические процессы", но это не изменит того факта, что глава Центризбиркома открыто допустила в столице двойные стандарты в регистрации кандидатов в депутаты, что привело к массовым протестам граждан и непропорциональному применению силы правоохранительными органами.

11:51    
Давно писал, что прозападная "пятая колонна" использовала и использует выборы 8 сентября исключительно как повод(!!!!!!!!!!) для расшатывания ситуации в России с целю её развала и уничтожения! Навальный, Яшин, Соболь и др. хуже и опаснее террористов и фашистов вместе взятых! Депутатство им нафиг не нужно или нужно только с целью усиления работы по дестабилизации обстановки в России! Все на борьбу с этими прозападными мразями!

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