Путин о грядущем обмене заключенными: Нормализация отношений Москвы и Киева неизбежна

Владимир Путин, выступая с речью в рамках Восточного экономического форума, заявил, что грядущий обмен заключенными с Украиной - шаг к восстановлению полноценных мирных отношений, информирует "Интерфакс".

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно. Полная нормализация отношений Москвы и Киева неизбежна", - сообщил глава государства.

Ранее власти Украины уведомляли, что двусторонняя экстрадиция состоится 30 августа, однако после дату несколько раз меняли, отодвигая её на неопределенный срок. Как уточняли представители обоих государств, это связано с длительной процедурой оформления необходимой документации.

Предполагается, что в обмене могут принять участие Кирилл Вышинский, Олег Сенцов, арестованные за "провокацию" в Керченском проливе моряки, и другие заключенные.